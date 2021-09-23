В Белоруссии задержан мужчина, планировавший покушения на правоохранителей и чиновников

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали Сергея Соколова, планировавшего покушения на силовиков и чиновников. Об этом заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

"Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей", — сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь-1".

Кроме того, Соколова, который проходил подготовку в снайперском и подрывном деле, подозревают во ввозе в страну оружия для террористических группировок, он успел сделать несколько схронов. На допросе задержанный пояснил, что ему написал неизвестный человек, предложивший принять участие в "помощи сопротивлению". В дальнейшем мужчина назначил Соколову встречу в Киеве. Отмечается, что вычислить подозреваемого оперативники смогли в ходе расследования дела об атаке на дом политика Олега Гайдукевича.