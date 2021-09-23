В Белоруссии задержан мужчина, планировавший покушения на правоохранителей и чиновников
Его также подозревают во ввозе в страну оружия для террористических группировок — Сергей Соколов успел сделать несколько схронов.
Задержанный Сергей Соколов. Скриншот видео © "Беларусь 1"
Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали Сергея Соколова, планировавшего покушения на силовиков и чиновников. Об этом заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.
"Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей", — сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь-1".
Кроме того, Соколова, который проходил подготовку в снайперском и подрывном деле, подозревают во ввозе в страну оружия для террористических группировок, он успел сделать несколько схронов. На допросе задержанный пояснил, что ему написал неизвестный человек, предложивший принять участие в "помощи сопротивлению". В дальнейшем мужчина назначил Соколову встречу в Киеве. Отмечается, что вычислить подозреваемого оперативники смогли в ходе расследования дела об атаке на дом политика Олега Гайдукевича.
А ранее Лайф рассказывал, что украинца могут посадить в Белоруссии на четыре года из-за трафаретов с тараканом. Мужчину задержали ещё в прошлом сентябре, но недавно появилась видеозапись с его признанием.
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