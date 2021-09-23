Нагрузка на отрасль минудобрений из-за повышения НДПИ вырастет на 10 млрд рублей в год

Дополнительная нагрузка на отрасль минудобрений за счёт роста налогов составит десять миллиардов рублей в год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника рынка.

По словам источника, все проекты в отрасли минеральных удобрений имеют длинный инвестиционный цикл, поэтому компании рассчитывают на стабильный налоговый режим в будущем.

Напомним, что на совещании в четверг власти и бизнес договорились о новых налоговых условиях для горнодобывающего сектора. Ставки НДПИ вырастут, но ретроспективный подход в исчислении налога на прибыль было решено доработать. По словам премьера Михаила Мишустина, правительство и бизнес пришли к соглашению по главным параметрам изменения налогов, а также наладили конструктивный диалог с предпринимателями касаемо налоговой нагрузки на бизнес. Мишустин напомнил о необходимости инвестировать в развитие собственного дела и государства, потому что именно это во всём мире является показателем социальной ответственности.