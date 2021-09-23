"А вы что, любите животики смотреть, да?": В Нижневартовске ревнивец избил врача после осмотра супруги-мусульманки

Угомонять агрессора пришлось коллеге медика. Дерматолог получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей. Мужа пациентки задержали на месте.