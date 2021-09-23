"А вы что, любите животики смотреть, да?": В Нижневартовске ревнивец избил врача после осмотра супруги-мусульманки
Угомонять агрессора пришлось коллеге медика. Дерматолог получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей. Мужа пациентки задержали на месте.
В Нижневартовске неадекват избил врача за осмотр супруги-мусульманки. Видео © Телеграм-канал Mash
В нижневартовской частной клинике мужчина избил врача после медосмотра его супруги-мусульманки. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, опубликовал телеграм-канал Mash.
На кадрах видно, как специалист проводит стандартный приём — проконсультировал девушку и осмотрел её живот, после чего пациентка покинула кабинет. Однако буквально через несколько секунд к врачу врывается её муж со словами: "А вы что, любите животики смотреть, да?". После этого он накинулся на доктора и нанёс ему несколько ударов по лицу. Угомонить агрессора пришлось коллеге медика.
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В итоге пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей. Мужа пациентки задержали на месте. Известно, что изначально женщина не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина, но другого специалиста попросту не было. Что могло стать причиной ревности, нападавший так и не объяснил.
А ранее Лайф рассказывал о жутком избиении женщины фельдшерами психиатрической бригады из Ярославля, которые приехали за ней по вызову. СК РФ возбудил в отношении медиков два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконное помещение в психиатрическую лечебницу. Позднее санитаров отправили на медицинское освидетельствование, в организме одного из фельдшеров был обнаружен алкоголь.
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