Нижегородский Чикатило полностью признал вину в убийстве 12-летней школьницы

Сергей Матюшин признал вину в убийстве 12-летней девочки из Нижегородской области в полном объёме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объёме", — сказано в записи на сайте ведомства.

СК завершил расследование уголовного дела и с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказав, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Вечером её тело нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения.