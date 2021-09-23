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Нижегородский Чикатило полностью признал вину в убийстве 12-летней школьницы

В ближайшее время дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 сентября, 17:48
<p>Сергей Матюшин. Фото © LIFE</p>

Сергей Матюшин. Фото © LIFE

Сергей Матюшин признал вину в убийстве 12-летней девочки из Нижегородской области в полном объёме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объёме", — сказано в записи на сайте ведомства.

СК завершил расследование уголовного дела и с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователи проверяют участкового, осуществлявшего надзор за нижегородским Чикатило

Следователи проверяют участкового, осуществлявшего надзор за нижегородским Чикатило

Напомним, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказав, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Вечером её тело нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения.

Подозреваемого вычислили благодаря камерам наблюдения. Им оказался 49-летний мужчина с четырьмя судимостями: за хулиганство, хищение, изнасилование и кражу. На зоне он имел кличку Чикатило.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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