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Захарова опровергла информацию о встрече Лаврова и Блинкена "на ногах"

Комментируя кадры с рукопожатием главы МИД РФ и госсекретаря США, дипломат отметила, что так выглядит приветствие членов "пятёрки", которым они традиционно обмениваются в зале Совбеза ООН.

23 сентября, 17:45

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН обменялся приветствиями с госсекретарём США Энтони Блинкеном. При этом никакой "встречи на ногах" не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это тот самый случай, когда и в кадр попало больше, чем было в реальности. Многие назвали это некой встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов пятёрки, которым они обычно обмениваются, когда находятся в зале заседаний. Ещё раз скажу, более чем приветствием назвать это невозможно", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

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Песков пока не ознакомился с речью Зеленского на Генассамблее ООН, где он ошибся, цитируя Путина

22 сентября Лавров и Блинкен приняли участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

А ранее Лайф рассказывал, как украинский лидер Владимир Зеленский решил процитировать речь президента РФ Владимира Путина и запутался, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он ошибся, неверно указав, из какой речи высказывание российского коллеги. Украинский политик объединил в одно два высказывания — из "мюнхенской речи" Путина 2007 года и его выступления на Генассамблее ООН в 2015-м — и частично исказил их смысл.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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