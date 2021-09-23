Захарова опровергла информацию о встрече Лаврова и Блинкена "на ногах"
Комментируя кадры с рукопожатием главы МИД РФ и госсекретаря США, дипломат отметила, что так выглядит приветствие членов "пятёрки", которым они традиционно обмениваются в зале Совбеза ООН.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН обменялся приветствиями с госсекретарём США Энтони Блинкеном. При этом никакой "встречи на ногах" не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это тот самый случай, когда и в кадр попало больше, чем было в реальности. Многие назвали это некой встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов пятёрки, которым они обычно обмениваются, когда находятся в зале заседаний. Ещё раз скажу, более чем приветствием назвать это невозможно", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".
22 сентября Лавров и Блинкен приняли участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
А ранее Лайф рассказывал, как украинский лидер Владимир Зеленский решил процитировать речь президента РФ Владимира Путина и запутался, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он ошибся, неверно указав, из какой речи высказывание российского коллеги. Украинский политик объединил в одно два высказывания — из "мюнхенской речи" Путина 2007 года и его выступления на Генассамблее ООН в 2015-м — и частично исказил их смысл.
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