Захарова опровергла информацию о встрече Лаврова и Блинкена "на ногах"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН обменялся приветствиями с госсекретарём США Энтони Блинкеном. При этом никакой "встречи на ногах" не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это тот самый случай, когда и в кадр попало больше, чем было в реальности. Многие назвали это некой встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов пятёрки, которым они обычно обмениваются, когда находятся в зале заседаний. Ещё раз скажу, более чем приветствием назвать это невозможно", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

22 сентября Лавров и Блинкен приняли участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.