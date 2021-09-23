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На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ка-27

Экипаж перестал выходить на связь, когда винтокрылая машина находилась в районе горы Острая.

23 сентября, 18:23
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

На Камчатке жёсткую посадку совершил вертолёт Ка-27, передаёт "Интерфакс". Судьба находившихся на борту людей неизвестна.

По данным Лайфа, связь с винтокрылой машиной пропала, когда она находилась в Елизовском районе недалеко от горы Острая. На борту вертушки было, по предварительным данным, пять человек.

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Накануне под Хабаровском разбился Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации). На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Сегодня утром обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения воздушного судна. По некоторым данным, несколько месяцев назад у самолёта наблюдались проблемы технического характера.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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