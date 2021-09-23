Захарова назвала Зеленского необразованным за сравнение ООН с "суперменом на пенсии"

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что он ничего не понимает в работе ООН, после того, как сравнил организацию с "супергероем на пенсии". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Только человек, действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в её повестке, в ежедневной рутине, <…> только человек, абсолютно не понимающий этих вещей, мог заявить такое", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Она заметила, что подобные высказывания Зеленского можно было бы расценить как оскорбление ООН, однако лишь в случае, если бы человек, произносящий их, отдавал себе отчёт, о чём говорит. Однако президент Незалежной, по её мнению, совершенно не такой.