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Захарова назвала Зеленского необразованным за сравнение ООН с "суперменом на пенсии"

По словам официального представителя МИД РФ, высказывания президента Украины можно было бы счесть оскорблением, если бы он понимал, о чём говорит.

23 сентября, 18:21
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Сайт президента Украины © МИД РФ</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Сайт президента Украины © МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что он ничего не понимает в работе ООН, после того, как сравнил организацию с "супергероем на пенсии". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Только человек, действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в её повестке, в ежедневной рутине, <…> только человек, абсолютно не понимающий этих вещей, мог заявить такое", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Она заметила, что подобные высказывания Зеленского можно было бы расценить как оскорбление ООН, однако лишь в случае, если бы человек, произносящий их, отдавал себе отчёт, о чём говорит. Однако президент Незалежной, по её мнению, совершенно не такой.

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"Мало того, он путается, он путает даты, он путает места, он путает события. Поэтому не уверена, что к этому нужно относиться именно таким образом", — добавила дипломат, уточнив, что такие вещи позволяют себе "дурно воспитанные и плохо образованные" люди.

Также в ходе Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский озвучил количество жертв конфликта в Донбассе. В свою очередь в организации заявили об ухудшении ситуации с безопасностью в регионе за полгода.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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