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Раскрыты детали переговоров Лаврова и Борреля на полях Генассамблеи ООН

Дипломаты в Нью-Йорке затронули помимо остальных вопросов и состояние отношений России и Евросоюза.

23 сентября, 18:53
<p>Фото © Телеграм-канал / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1001" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Телеграм-канал / Мария Захарова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ситуацию в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранскую ядерную сделку и ближневосточное урегулирование на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В ходе беседы обсуждён широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД (совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. Лайфа) и БВУ (ближневосточное урегулирование. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении МИД России.

В ходе переговоров дипломаты также затронули состояние отношений России и ЕС, отмечается в релизе.

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"Ребята, можете не испытывать удачу": Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом

Ранее Лайф рассказывал, что Боррель случайно едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии. К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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