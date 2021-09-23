Раскрыты детали переговоров Лаврова и Борреля на полях Генассамблеи ООН
Дипломаты в Нью-Йорке затронули помимо остальных вопросов и состояние отношений России и Евросоюза.
Фото © Телеграм-канал / Мария Захарова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ситуацию в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранскую ядерную сделку и ближневосточное урегулирование на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В ходе беседы обсуждён широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД (совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. Лайфа) и БВУ (ближневосточное урегулирование. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении МИД России.
В ходе переговоров дипломаты также затронули состояние отношений России и ЕС, отмечается в релизе.
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Ранее Лайф рассказывал, что Боррель случайно едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии. К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.
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