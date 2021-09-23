Раскрыты детали переговоров Лаврова и Борреля на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ситуацию в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранскую ядерную сделку и ближневосточное урегулирование на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В ходе беседы обсуждён широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД (совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. Лайфа) и БВУ (ближневосточное урегулирование. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении МИД России.

В ходе переговоров дипломаты также затронули состояние отношений России и ЕС, отмечается в релизе.