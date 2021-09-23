Арестован застреливший бывшую невестку москвич
Ранее в ходе допроса обвиняемый заявил, что убивать женщину не собирался — якобы хотел лишь припугнуть.
Фото © Пресс-служба Перовского районного суда Москвы
Судебное заседание, на котором арестовали обвиняемого в убийстве экс-невестки москвича. Видео © Пресс-служба Перовского районного суда Москвы
Перовский районный суд Москвы арестовал застрелившего бывшую невестку и обвинившего её любовника в домогательствах к внучке Николая Голубева. В качестве меры пресечения суд заключил его под стражу до 21 ноября 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь инстанции. Защита москвича ходатайствовала о домашнем аресте.
"Вынесено постановление обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, а именно убийство своей бывшей невестки — Голубеву Николаю Игоревичу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток", — указали в суде.
Напомним, что вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице Москвы было обнаружено тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия нашли и изъяли орудие преступления, а также задержали подозреваемого 1955 года рождения. По данным источника Лайфа, он стрелял из карабина "Сайга". Впоследствии мужчина стал обвиняемым по делу.
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