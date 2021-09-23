НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Арестован застреливший бывшую невестку москвич

Ранее в ходе допроса обвиняемый заявил, что убивать женщину не собирался — якобы хотел лишь припугнуть.

23 сентября, 19:05

Фото © Пресс-служба Перовского районного суда Москвы

Судебное заседание, на котором арестовали обвиняемого в убийстве экс-невестки москвича. Видео © Пресс-служба Перовского районного суда Москвы

Перовский районный суд Москвы арестовал застрелившего бывшую невестку и обвинившего её любовника в домогательствах к внучке Николая Голубева. В качестве меры пресечения суд заключил его под стражу до 21 ноября 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь инстанции. Защита москвича ходатайствовала о домашнем аресте.

"Вынесено постановление обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, а именно убийство своей бывшей невестки — Голубеву Николаю Игоревичу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток", — указали в суде.

Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Напомним, что вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице Москвы было обнаружено тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия нашли и изъяли орудие преступления, а также задержали подозреваемого 1955 года рождения. По данным источника Лайфа, он стрелял из карабина "Сайга". Впоследствии мужчина стал обвиняемым по делу.

СКР показал видео допроса москвича, застрелившего бывшую невестку

СКР показал видео допроса москвича, застрелившего бывшую невестку

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Юмор на грани закона: В Приморье на 10 суток арестовали актрису после пародии на Ирину Волк

сегодня в 15:49

СК начал проверку по факту гибели главы управления ведомства по Пермскому краю Сарапульцева

сегодня в 16:19

Пепел засыпает города: Смертоносный вулкан Фуэго начал извергаться в Гватемале

сегодня в 19:46

"В тяжелейших условиях": На Эльбрусе спасают альпинистов, застрявших в пургу недалеко от вершины

сегодня в 19:40

Эрдоган признался в желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН

сегодня в 19:30

Новости партнеров

Layer 1