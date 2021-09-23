Арестован застреливший бывшую невестку москвич

Судебное заседание, на котором арестовали обвиняемого в убийстве экс-невестки москвича. Видео © Пресс-служба Перовского районного суда Москвы

Перовский районный суд Москвы арестовал застрелившего бывшую невестку и обвинившего её любовника в домогательствах к внучке Николая Голубева. В качестве меры пресечения суд заключил его под стражу до 21 ноября 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь инстанции. Защита москвича ходатайствовала о домашнем аресте.

"Вынесено постановление обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, а именно убийство своей бывшей невестки — Голубеву Николаю Игоревичу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток", — указали в суде.