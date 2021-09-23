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Экономист заявила о неумении россиян распоряжаться деньгами

Из-за неправильно расставленных приоритетов люди берут кредиты, а выплачивать их, имея низкий доход, тяжело, указала специалист.

23 сентября, 19:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В том, что россиянам не хватает денег, виновато их неумение распоряжаться заработной платой. Об этом заявила экономист, эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Если они (россияне. — Прим. Лайфа) будут правильно распределять свою зарплату, я не говорю о тех, кто живёт за чертой бедности, а те, кто получает среднюю зарплату, они при правильном распределении могут нормально жить на эти деньги, если будут формировать какие-то активы, которые потом станут дополнительным источником дохода", считает Чурилова.

По её словам, существуют дела важные и срочные, которые люди не умеют отделять от несрочных важных. Из-за неправильного распределения приоритетов человек берёт кредит, который сложно выплачивать при маленьком доходе.

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"И вот тогда, когда важное и несрочное попадает в раздел важного и срочного, начинаются кредиты. А возвращать долг при маленьком доходе очень проблематично. Из-за неумения распоряжаться деньгами и расставлять приоритеты и возникает закредитованность и ощущение нехватки зарплаты", отметила экономист.

Чтобы избежать таких ситуаций, следует планировать свои траты. Также нужно вкладываться в денежные фонды, пусть немного, но регулярно.

Ранее Министерство экономического развития РФ предложило новый способ борьбы с выводом банкротских активов. Соответствующие поправки в закон позволят выявлять и признавать недействительными целые цепочки мнимых сделок.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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