Экономист заявила о неумении россиян распоряжаться деньгами

В том, что россиянам не хватает денег, виновато их неумение распоряжаться заработной платой. Об этом заявила экономист, эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Если они (россияне. — Прим. Лайфа) будут правильно распределять свою зарплату, я не говорю о тех, кто живёт за чертой бедности, а те, кто получает среднюю зарплату, они при правильном распределении могут нормально жить на эти деньги, если будут формировать какие-то активы, которые потом станут дополнительным источником дохода", — считает Чурилова.

По её словам, существуют дела важные и срочные, которые люди не умеют отделять от несрочных важных. Из-за неправильного распределения приоритетов человек берёт кредит, который сложно выплачивать при маленьком доходе.

"И вот тогда, когда важное и несрочное попадает в раздел важного и срочного, начинаются кредиты. А возвращать долг при маленьком доходе очень проблематично. Из-за неумения распоряжаться деньгами и расставлять приоритеты и возникает закредитованность и ощущение нехватки зарплаты", — отметила экономист.

Чтобы избежать таких ситуаций, следует планировать свои траты. Также нужно вкладываться в денежные фонды, пусть немного, но регулярно.