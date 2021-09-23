Обладатели "Пушкинских карт" смогут попасть на арт-медиацию в Русском музее

Необычная экскурсия, где небольшие группы участников численностью до 15 человек вместе с ведущим обсуждают признанные шедевры, получила название арт-медиации. Посещение такого мероприятия в Русском музее доступно в том числе и по "Пушкинской карте" для молодёжи от 14 до 22 лет, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Очень часто после экскурсии многие не понимают, о чём шла речь, не запоминают какие-то детали. Что касается медиации, то это диалог. Это работа построена на эмоциональных, интерактивных моментах. Принцип арт-медиации заключается в том, что это разговор на равных", — рассказала заместитель генерального директора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Формат общения на мероприятии — от простой беседы до пантомимы и танца — даёт возможность вникать в художественные образы в проактивном режиме, то есть в живом и энергичном восприятии искусства, пояснил главный специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Бойко.

Известно, что Русский музей первым в России вводит арт-медиации как отдельную услугу для посетителей. Экскурсии подобного формата будут проводить как на временных выставках, так и на постоянных экспозициях в Михайловском и Мраморном дворцах, а также Инженерном замке.