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Обладатели "Пушкинских карт" смогут попасть на арт-медиацию в Русском музее

Новый проект презентовали на выставке, посвящённой футуризму в искусстве в Михайловском замке.

23 сентября, 19:16
<p>Фото © <a href="https://ruwest.ru/news/114943/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Русский запад</a></p>

Фото © Русский запад

Необычная экскурсия, где небольшие группы участников численностью до 15 человек вместе с ведущим обсуждают признанные шедевры, получила название арт-медиации. Посещение такого мероприятия в Русском музее доступно в том числе и по "Пушкинской карте" для молодёжи от 14 до 22 лет, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Очень часто после экскурсии многие не понимают, о чём шла речь, не запоминают какие-то детали. Что касается медиации, то это диалог. Это работа построена на эмоциональных, интерактивных моментах. Принцип арт-медиации заключается в том, что это разговор на равных", — рассказала заместитель генерального директора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Формат общения на мероприятии — от простой беседы до пантомимы и танца — даёт возможность вникать в художественные образы в проактивном режиме, то есть в живом и энергичном восприятии искусства, пояснил главный специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Бойко.

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Известно, что Русский музей первым в России вводит арт-медиации как отдельную услугу для посетителей. Экскурсии подобного формата будут проводить как на временных выставках, так и на постоянных экспозициях в Михайловском и Мраморном дворцах, а также Инженерном замке.

Ранее пользователи Сети увидели, что стало с дорогой возле канадского музея, и их мозг уже не починить. С помощью пары уловок художники создали такую оптическую иллюзию, от которой становится не по себе. Прямо посреди Монреаля авторы устроили пустыню, задав тренд на годы вперёд.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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