Пользователи Сети увидели, что стало с дорогой возле канадского музея, и их мозг уже не починить

С помощью пары уловок художники создали такую оптическую иллюзию, от которой становится не по себе. Прямо посреди Монреаля авторы устроили пустыню, задав тренд на годы вперёд.