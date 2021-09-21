Пользователи Сети увидели, что стало с дорогой возле канадского музея, и их мозг уже не починить
С помощью пары уловок художники создали такую оптическую иллюзию, от которой становится не по себе. Прямо посреди Монреаля авторы устроили пустыню, задав тренд на годы вперёд.
Недавно в специальной теме Reddit "Interestingasfuck" ("Чертовски интересно") пользователь tandyman234 опубликовал фотографию, которая тут же собрала все "классы" обитателей соцсети. На снимке — улица вблизи от Монреальского музея изящных искусств. Скучную асфальтную дорогу рабочие буквально превратили в полосатые дюны посреди города. Никакого песка.
Правда, перекапывать центр Монреаля для этого не пришлось. Всё, что видно на фотографии, — лишь работа художников. Арт-объект создало архитектурное бюро NÓS. По задумке, играя с перспективой и формами, авторы хотели создать "мираж в центре Монреаля, в котором реальное и виртуальное переплетаются". Вместе с "иллюзорными" дюнами на асфальте на дороге появились хромированные сферы, которые дополняют рисунок, тем самым обманывая мозг зрителя, пишет Daily Star.
Фото © N-o-s.ca / Raphaël Thibodeau
Рисунок появился на авеню музея ещё в 2008 году как часть выставки From Africa to the Americas: Face-to-face Picasso, Past and Present ("От Африки до Америки: лицом к лицу Пикассо, прошлое и настоящее"). Создавая "дюны", креативщики бюро черпали вдохновение в творчестве художников-кубистов. Кстати, рисунок, как и экспозиция, просуществовала в Монреале всего несколько месяцев.
Позже авеню ещё пару раз перекрашивали, но раз за разом снова смывали краску, чтобы нанести дорожную разметку, ведь этот участок дороги проезжий, пишет Bored Panda. Как сейчас выглядит трасса, можно посмотреть в панорамах Google.
WOW-news
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