Прохожий в ужасе убежал с кладбища, когда заметил, как из столетней могилы показалась прядь волос

Недавно 37-летний Джоэл Моррисон посетил кладбище Святого Иосифа в Сакраменто, США. В какой-то момент он заметил, что из-под одной плиты показалось нечто странное. Джоэл подошёл, чтобы изучить находку, и самые ужасные подозрения подтвердились: из могилы, которой было порядка ста лет, торчали длинные человеческие волосы.

Шокированный Джоэл решил запечатлеть увиденное и отправил ролик своей сестре Кейтлинн Эрбезник

Кадры из видео © TikTok / kaitlynnerbeznik

Мой брат нашёл эту жуткую прядь волос, когда шёл через кладбище! kaitlynnerbeznik

Кейтлинн была в таком же шоке, что и её брат. С разрешения родственника девушка опубликовала запись в TikTok, где видео быстро завирусилось. Спустя несколько недель его посмотрело порядка двух миллионов человек. А в это время Джоэл, обеспокоенный пренебрежительным отношением к могилам, обратился к смотрителю кладбища. Но решить проблему оказалось не так просто.

Кадры из видео © TikTok / kaitlynnerbeznik