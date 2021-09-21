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Прохожий в ужасе убежал с кладбища, когда заметил, как из столетней могилы показалась прядь волос

Кладбища не самое подходящее место для приятного времяпрепровождения. Но мрачная атмосфера — это ещё полбеды. Герой этого материала был в шоке, когда понял, с чем он столкнулся.

21 сентября, 13:11

Кадры из видео © TikTok / kaitlynnerbeznik

Недавно 37-летний Джоэл Моррисон посетил кладбище Святого Иосифа в Сакраменто, США. В какой-то момент он заметил, что из-под одной плиты показалось нечто странное. Джоэл подошёл, чтобы изучить находку, и самые ужасные подозрения подтвердились: из могилы, которой было порядка ста лет, торчали длинные человеческие волосы.

Шокированный Джоэл решил запечатлеть увиденное и отправил ролик своей сестре Кейтлинн Эрбезник

Кадры из видео © TikTok / kaitlynnerbeznik

Мой брат нашёл эту жуткую прядь волос, когда шёл через кладбище!

kaitlynnerbeznik

Кейтлинн была в таком же шоке, что и её брат. С разрешения родственника девушка опубликовала запись в TikTok, где видео быстро завирусилось. Спустя несколько недель его посмотрело порядка двух миллионов человек. А в это время Джоэл, обеспокоенный пренебрежительным отношением к могилам, обратился к смотрителю кладбища. Но решить проблему оказалось не так просто.

Кадры из видео © TikTok / kaitlynnerbeznik

Кадры из видео © TikTok / kaitlynnerbeznik

Работник рассказал, что такое может происходить, когда могилы закапывают рядом с живыми деревьями. Растущие корни растений иногда перемещают захоронения и даже поднимают их к поверхности. Через день после разговора со смотрителем Джоэл вернулся на кладбище, надеясь, что ситуация изменилась, пишет Mirror. Никакого хеппи-энда — волосы покойника просто свернули и засунули под плиту. Любая непогода — и они вновь будут пугать всех посетителей.

Барменша жутко испугалась, увидев на камере наблюдения, почему стул рядом с ней начал двигаться

Барменша жутко испугалась, увидев на камере наблюдения, почему стул рядом с ней начал двигаться

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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