Прохожий в ужасе убежал с кладбища, когда заметил, как из столетней могилы показалась прядь волос
Кладбища не самое подходящее место для приятного времяпрепровождения. Но мрачная атмосфера — это ещё полбеды. Герой этого материала был в шоке, когда понял, с чем он столкнулся.
Недавно 37-летний Джоэл Моррисон посетил кладбище Святого Иосифа в Сакраменто, США. В какой-то момент он заметил, что из-под одной плиты показалось нечто странное. Джоэл подошёл, чтобы изучить находку, и самые ужасные подозрения подтвердились: из могилы, которой было порядка ста лет, торчали длинные человеческие волосы.
Шокированный Джоэл решил запечатлеть увиденное и отправил ролик своей сестре Кейтлинн Эрбезник
Мой брат нашёл эту жуткую прядь волос, когда шёл через кладбище!
Кейтлинн была в таком же шоке, что и её брат. С разрешения родственника девушка опубликовала запись в TikTok, где видео быстро завирусилось. Спустя несколько недель его посмотрело порядка двух миллионов человек. А в это время Джоэл, обеспокоенный пренебрежительным отношением к могилам, обратился к смотрителю кладбища. Но решить проблему оказалось не так просто.
Работник рассказал, что такое может происходить, когда могилы закапывают рядом с живыми деревьями. Растущие корни растений иногда перемещают захоронения и даже поднимают их к поверхности. Через день после разговора со смотрителем Джоэл вернулся на кладбище, надеясь, что ситуация изменилась, пишет Mirror. Никакого хеппи-энда — волосы покойника просто свернули и засунули под плиту. Любая непогода — и они вновь будут пугать всех посетителей.
WOW-news
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