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Барменша жутко испугалась, увидев на камере наблюдения, почему стул рядом с ней начал двигаться

Хейли Бадд из Кардиффа уже давно трудится в местном пабе, но с недавних пор она с большой неохотой ходит на работу. На днях, когда у девушки был перерыв, она стала свидетелем паранормального явления.

9 сентября, 08:39

Фото © Kennedy News and Media

Инцидент произошёл на прошлой неделе. 33-летняя Хейли решила передохнуть после рабочего дня, села за стол, достала телефон и начала листать ленты соцсетей. Но расслабиться у неё не получилось. Вдруг стул с другой стороны стола сам по себе с грохотом придвинулся. Девушка сначала даже не поняла, что случилось. Но, к счастью или наоборот, камеры видеонаблюдения всё записали.

Я уставилась в свой телефон, но я видела стул краем глаза. Я услышала, как это произошло, и спросила гостей, видели ли они что-нибудь

Хейли Бадд

Видео © Kennedy News and Media

Они подтвердили, что-то прогремело. Я пыталась понять, что это было, много раз. Но никакого логического объяснения просто нет. Я проверила систему видеонаблюдения, чтобы убедиться, не почудилось ли мне

Хейли Бадд

На кадрах видно, как удивлённая Хейли осматривает стул, пытаясь понять, как он мог сгрохотать без посторонней помощи. Ответа не было. Но девушка, которая уже восемь лет стоит за барной стойкой, знает, что "помогло" стулу. Как оказалось, это уже не первый раз, когда в пабе происходят необъяснимые вещи. Совсем недавно в зале сама по себе начала раскачиваться меловая доска для объявлений.

Фото, кадр из видео © Kennedy News and Media

Фото, кадр из видео © Kennedy News and Media

По слухам, это дело рук призрака, которого завсегдатаи окрестили "Леди Лэнсдаун" в честь названия паба. Сама Хейли уже привыкла к подобному и ни за что не будет менять работу из-за "мистики", но боится, что многие другие сотрудники заведения запросто могут испугаться и уволиться. Некоторые уже пригрозили это сделать, если такие случаи произойдут при них, пишет The Sun.

Продавцы поверили в призраков, увидев, как коробка с вином упала на пол без видимых на то причин

Продавцы поверили в призраков, увидев, как коробка с вином упала на пол без видимых на то причин

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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