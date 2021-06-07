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Продавцы поверили в призраков, увидев, как коробка с вином упала на пол без видимых на то причин

Кажется, потусторонние силы всё-таки беспокоятся за нас. В одном из австралийских магазинов алкоголя призрак объявил войну... алкоголю.

7 июня, 15:16

Кадр из видео © TikTok / jaxxxiii

Об инциденте стало известно после того, как пользовательница TikTok jaxxxiii в своём профиле опубликовала запись с камеры наблюдения, зафиксировавшей "потустороннее вмешательство" на её работе. На кадрах видно, как девушка-кассир с розовыми волосами (сама jaxxxiii) общается с посетителями, а справа от неё — коробки с вином по пять долларов за бутылку (360 рублей). В середине ролика происходит необъяснимое.

Видео © TikTok / jaxxxiii

Похоже, в магазине обитает призрак. Причём он против дешёвого алкоголя. Без видимых на то причин коробки с белым и красным вином рушатся на пол. Судя по луже, растущей на линолеуме, несколько бутылок падения не пережили. Что произошло, не поняли ни кассирша, ни охранники, которые следили за всем этим в режиме реального времени, пишет 7 News.

Гиф © TikTok / jaxxxiii

После того как jaxxxiii опубликовала запись "паранормального явления", невольной свидетельницей которого она стала, видео тут же привлекло внимание пользователей соцсети. За пару дней его посмотрело больше четырёх тысяч человек, и единственный их вопрос — как такое возможно?

Наверное, это дух какого-то засранца, раз он такое творит

metallicaisgood

Лол, почему это вообще произошло?

marc0_marco

Но стоит присмотреться к кадрам, как становится ясно — винить нужно не призраков, а работников магазина. Строя башни из тяжёлых коробок, в основание кто-то поставил пустую. Разрушение этой шаткой конструкции было лишь вопросом времени.

Подруги позировали для совместного фото, не подозревая, что за их спинами прячется кричащий призрак

Подруги позировали для совместного фото, не подозревая, что за их спинами прячется кричащий призрак

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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