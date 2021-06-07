Продавцы поверили в призраков, увидев, как коробка с вином упала на пол без видимых на то причин
Кажется, потусторонние силы всё-таки беспокоятся за нас. В одном из австралийских магазинов алкоголя призрак объявил войну... алкоголю.
Кадр из видео © TikTok / jaxxxiii
Об инциденте стало известно после того, как пользовательница TikTok jaxxxiii в своём профиле опубликовала запись с камеры наблюдения, зафиксировавшей "потустороннее вмешательство" на её работе. На кадрах видно, как девушка-кассир с розовыми волосами (сама jaxxxiii) общается с посетителями, а справа от неё — коробки с вином по пять долларов за бутылку (360 рублей). В середине ролика происходит необъяснимое.
Видео © TikTok / jaxxxiii
Похоже, в магазине обитает призрак. Причём он против дешёвого алкоголя. Без видимых на то причин коробки с белым и красным вином рушатся на пол. Судя по луже, растущей на линолеуме, несколько бутылок падения не пережили. Что произошло, не поняли ни кассирша, ни охранники, которые следили за всем этим в режиме реального времени, пишет 7 News.
Гиф © TikTok / jaxxxiii
После того как jaxxxiii опубликовала запись "паранормального явления", невольной свидетельницей которого она стала, видео тут же привлекло внимание пользователей соцсети. За пару дней его посмотрело больше четырёх тысяч человек, и единственный их вопрос — как такое возможно?
Наверное, это дух какого-то засранца, раз он такое творит
Лол, почему это вообще произошло?
Но стоит присмотреться к кадрам, как становится ясно — винить нужно не призраков, а работников магазина. Строя башни из тяжёлых коробок, в основание кто-то поставил пустую. Разрушение этой шаткой конструкции было лишь вопросом времени.
WOW-news
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