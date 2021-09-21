Этим четырём знакам чаще всего разбивают сердца, и вот почему им так не везёт
Но причина зачастую не в том, что так сложились звёзды, а в чертах характера.
Каким-то знакам зодиака просто предначертано быть всегда любимыми. Но не всем так везёт. Есть четыре знака зодиака, для которых отношения то и дело оборачиваются изменами, ревностью и как итог — разбитым сердцем. Но у астрологов есть пара советов, как им быть в таких ситуациях.
Рак
Раки по своей природе довольно ранимы и чувствительны. После расставания со второй половиной их сентиментальность постоянно заставляет возвращаться к прошлому. Они могут читать переписку с прошлой любовью и часами рассматривать совместные фотографии. Кроме того, Раки постоянно будут пытаться выйти с бывшими на контакт, надеясь заметить в их словах тайные знаки, что не всё потеряно. В общем, долго не будут находить себе места. Поэтому астрологи советуют ракам проще относиться к жизни. Иначе негативный опыт будет накапливаться и преследовать во всех любовных делах.
Дева
Астрологи уверяют, что Девы сами часто становятся причиной для расставания. Они не умеют адекватно разговаривать с партнёром. Желая показать свою значимость, Девы начинают заниматься мозгоедством: упрекать партнёра в том, что он уделяет им мало внимания и не интересуется их жизнью. А когда вторая половина всё же решает проявить настойчивость и начинает постоянно узнавать, как дела, Девы просто перестают брать трубку. Такая игра в кошки-мышки только поначалу забавляет. Но ни одни длительные отношения подобного не выдержат. В итоге Дева остаётся с разбитым сердцем и мыслями, что же было не так.
Стрелец
Причина любовных неудач стрельцов — в излишнем самолюбии, пишет "5 канал". Они обожают быть в центре внимания и постоянно получать комплименты. К тому же у Стрельцов завышенные требования к партнёрам. Абы кто им не подойдёт — подавай принцессу или принца на белом коне. Но достойный партнёр терпеть его самовлюблённость не будет. Так что романы продолжают оставаться скоротечными, а сердце — разбитым.
Рыбы
Наивность, доверчивость и доброта — безусловно, отличные качества в обычной жизни, но не в любви. А Рыбы как раз такие. Они абсолютно не умеют манипулировать другими и играть чужими чувствами. Не в плохом смысле, а даже в качестве флирта. Поэтому в Рыбах чаще видят друга, а не любовника, и этому знаку остаётся быть во френдзоне. А то, что он ещё и подвержен излишней сентиментальности, только добавляет горечи после неудачной попытки завязать отношения.
WOW-news
Итальянскую виллу с видом на горы можно получить всего за 2,5 тысячи, но есть пара маленьких нюансов
сегодня в 07:53
Саша Зверева показала себя без фильтров и макияжа, и фанаты не могут поверить, что она так постарела
сегодня в 07:12
Учителю посоветовали быстрее съезжать из дома, когда он нашёл куклу, которая "убила прошлых хозяев"
вчера в 16:20
Комментариев: 0