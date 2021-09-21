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Этим четырём знакам чаще всего разбивают сердца, и вот почему им так не везёт

Но причина зачастую не в том, что так сложились звёзды, а в чертах характера.

21 сентября, 09:04
<p>Фото © <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/zodiac" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

Фото © Freepik

Каким-то знакам зодиака просто предначертано быть всегда любимыми. Но не всем так везёт. Есть четыре знака зодиака, для которых отношения то и дело оборачиваются изменами, ревностью и как итог — разбитым сердцем. Но у астрологов есть пара советов, как им быть в таких ситуациях.

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Рак

Раки по своей природе довольно ранимы и чувствительны. После расставания со второй половиной их сентиментальность постоянно заставляет возвращаться к прошлому. Они могут читать переписку с прошлой любовью и часами рассматривать совместные фотографии. Кроме того, Раки постоянно будут пытаться выйти с бывшими на контакт, надеясь заметить в их словах тайные знаки, что не всё потеряно. В общем, долго не будут находить себе места. Поэтому астрологи советуют ракам проще относиться к жизни. Иначе негативный опыт будет накапливаться и преследовать во всех любовных делах.

Дева

Астрологи уверяют, что Девы сами часто становятся причиной для расставания. Они не умеют адекватно разговаривать с партнёром. Желая показать свою значимость, Девы начинают заниматься мозгоедством: упрекать партнёра в том, что он уделяет им мало внимания и не интересуется их жизнью. А когда вторая половина всё же решает проявить настойчивость и начинает постоянно узнавать, как дела, Девы просто перестают брать трубку. Такая игра в кошки-мышки только поначалу забавляет. Но ни одни длительные отношения подобного не выдержат. В итоге Дева остаётся с разбитым сердцем и мыслями, что же было не так.

Стрелец

Причина любовных неудач стрельцов — в излишнем самолюбии, пишет "5 канал". Они обожают быть в центре внимания и постоянно получать комплименты. К тому же у Стрельцов завышенные требования к партнёрам. Абы кто им не подойдёт — подавай принцессу или принца на белом коне. Но достойный партнёр терпеть его самовлюблённость не будет. Так что романы продолжают оставаться скоротечными, а сердце — разбитым.

Рыбы

Наивность, доверчивость и доброта — безусловно, отличные качества в обычной жизни, но не в любви. А Рыбы как раз такие. Они абсолютно не умеют манипулировать другими и играть чужими чувствами. Не в плохом смысле, а даже в качестве флирта. Поэтому в Рыбах чаще видят друга, а не любовника, и этому знаку остаётся быть во френдзоне. А то, что он ещё и подвержен излишней сентиментальности, только добавляет горечи после неудачной попытки завязать отношения.

Названо шесть имён мужчин, которые постоянно изменяют вторым половинам, что бы они ни говорили

Названо шесть имён мужчин, которые постоянно изменяют вторым половинам, что бы они ни говорили

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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