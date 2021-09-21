Этим четырём знакам чаще всего разбивают сердца, и вот почему им так не везёт

Каким-то знакам зодиака просто предначертано быть всегда любимыми. Но не всем так везёт. Есть четыре знака зодиака, для которых отношения то и дело оборачиваются изменами, ревностью и как итог — разбитым сердцем. Но у астрологов есть пара советов, как им быть в таких ситуациях.

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Рак

Раки по своей природе довольно ранимы и чувствительны. После расставания со второй половиной их сентиментальность постоянно заставляет возвращаться к прошлому. Они могут читать переписку с прошлой любовью и часами рассматривать совместные фотографии. Кроме того, Раки постоянно будут пытаться выйти с бывшими на контакт, надеясь заметить в их словах тайные знаки, что не всё потеряно. В общем, долго не будут находить себе места. Поэтому астрологи советуют ракам проще относиться к жизни. Иначе негативный опыт будет накапливаться и преследовать во всех любовных делах.

Дева

Астрологи уверяют, что Девы сами часто становятся причиной для расставания. Они не умеют адекватно разговаривать с партнёром. Желая показать свою значимость, Девы начинают заниматься мозгоедством: упрекать партнёра в том, что он уделяет им мало внимания и не интересуется их жизнью. А когда вторая половина всё же решает проявить настойчивость и начинает постоянно узнавать, как дела, Девы просто перестают брать трубку. Такая игра в кошки-мышки только поначалу забавляет. Но ни одни длительные отношения подобного не выдержат. В итоге Дева остаётся с разбитым сердцем и мыслями, что же было не так.

Стрелец

Причина любовных неудач стрельцов — в излишнем самолюбии, пишет "5 канал". Они обожают быть в центре внимания и постоянно получать комплименты. К тому же у Стрельцов завышенные требования к партнёрам. Абы кто им не подойдёт — подавай принцессу или принца на белом коне. Но достойный партнёр терпеть его самовлюблённость не будет. Так что романы продолжают оставаться скоротечными, а сердце — разбитым.

Рыбы