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Итальянскую виллу с видом на горы можно получить всего за 2,5 тысячи, но есть пара маленьких нюансов

Думаете, чтобы обзавестись собственной виллой в Италии, нужно быть миллионером? В большинстве случаев так и есть. Но владельцы этого дома сломали систему. Теперь шанс есть у каждого желающего.

21 сентября, 07:53

Фото © Win Houses In Italy

Дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами в Гарфаньяне, Тоскана, окружён огромным садом, а из-за деревьев открывается шикарный вид: повсюду усеянные лесами горы. Наслаждаться природой можно не выходя с территории — хоть из столовой, хоть из личного бассейна. Правда, позволить себе такое удовольствие может не каждый: стоит такой домик 350 тысяч фунтов стерлингов (почти 35 миллионов рублей)!

Но его будущий владелец заплатит за него всего 25 фунтов — 2500 рублей. Как это возможно? Сейчас объясним

Фото © Win Houses In Italy

Фото © Win Houses In Italy

Владельцы дома, пара из Британии Джон и Анн Мари Нерс, решили "избавиться" от дома на северо-западе Италии с помощью лотереи. Каждый желающий может купить билет участника и получить шанс на то, что эта вилла станет его. Правда, есть несколько оговорок. Розыгрыш должен состояться 22 января 2022 года, но этого может и не произойти, если участников наберётся меньше 20 тысяч человек. Иначе организаторы просто не смогут покрыть все расходы на проведение конкурса.

Фото © Win Houses In Italy

Фото © Win Houses In Italy

В остальном никаких подводных камней. Будущий победитель сможет распоряжаться домом как захочет: жить сам, сдавать в аренду, да даже продать!

Фото © Win Houses In Italy

Фото © Win Houses In Italy

Кроме того, Джон и Анн Мари Нерс не только выгодно продадут дом, но и сделают доброе дело. Часть вырученных денег пара отправит в детские благотворительные организации. Кстати, это уже не первый раз, когда британцы избавлялись от недвижимости таким необычным образом. До виллы в Гарфаньяне пара два раза разыгрывала свою недвижимость в лотерее. Так им удалось собрать порядка 70 000 фунтов (7 миллионов рублей) на благотворительность, сообщает New York Post.

Власти итальянской деревушки предлагают всем желающим отдохнуть у них этим летом абсолютно бесплатно

Власти итальянской деревушки предлагают всем желающим отдохнуть у них этим летом абсолютно бесплатно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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