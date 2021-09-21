Итальянскую виллу с видом на горы можно получить всего за 2,5 тысячи, но есть пара маленьких нюансов
Думаете, чтобы обзавестись собственной виллой в Италии, нужно быть миллионером? В большинстве случаев так и есть. Но владельцы этого дома сломали систему. Теперь шанс есть у каждого желающего.
Дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами в Гарфаньяне, Тоскана, окружён огромным садом, а из-за деревьев открывается шикарный вид: повсюду усеянные лесами горы. Наслаждаться природой можно не выходя с территории — хоть из столовой, хоть из личного бассейна. Правда, позволить себе такое удовольствие может не каждый: стоит такой домик 350 тысяч фунтов стерлингов (почти 35 миллионов рублей)!
Но его будущий владелец заплатит за него всего 25 фунтов — 2500 рублей. Как это возможно? Сейчас объясним
Владельцы дома, пара из Британии Джон и Анн Мари Нерс, решили "избавиться" от дома на северо-западе Италии с помощью лотереи. Каждый желающий может купить билет участника и получить шанс на то, что эта вилла станет его. Правда, есть несколько оговорок. Розыгрыш должен состояться 22 января 2022 года, но этого может и не произойти, если участников наберётся меньше 20 тысяч человек. Иначе организаторы просто не смогут покрыть все расходы на проведение конкурса.
В остальном никаких подводных камней. Будущий победитель сможет распоряжаться домом как захочет: жить сам, сдавать в аренду, да даже продать!
Кроме того, Джон и Анн Мари Нерс не только выгодно продадут дом, но и сделают доброе дело. Часть вырученных денег пара отправит в детские благотворительные организации. Кстати, это уже не первый раз, когда британцы избавлялись от недвижимости таким необычным образом. До виллы в Гарфаньяне пара два раза разыгрывала свою недвижимость в лотерее. Так им удалось собрать порядка 70 000 фунтов (7 миллионов рублей) на благотворительность, сообщает New York Post.
WOW-news
Саша Зверева показала себя без фильтров и макияжа, и фанаты не могут поверить, что она так постарела
сегодня в 07:12
Учителю посоветовали быстрее съезжать из дома, когда он нашёл куклу, которая "убила прошлых хозяев"
вчера в 16:20
Алану Мамаеву застали вместе с бывшим, и фанаты уверены, что у них снова роман 8 лет спустя
вчера в 15:13
Комментариев: 0