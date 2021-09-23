Эрдоган признался в желании "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН

Перестать служить "декорацией" и выступить активно за реформу ООН — с таким призывом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к государствам, не имеющим возможности прямо влиять на решения Совета Безопасности ООН. Он заявил о наличии дорожной карты, цель которой — "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН для расширения прав других членов этой международной организации. Глава турецкой республики напомнил вновь о принципе "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН)", чтобы организация могла отвечать современным вызовам.

"Я постоянно в ООН говорю об этом радикальном шаге. Если 189 стран, кроме пяти, решительно сделают шаг, то мы тогда этих постоянных членов загоним в угол. Есть дорожная карта для этого. Её смысл в том, чтобы в письменном виде настаивать на созыве чрезвычайного заседания Генассамблеи ООН, и таким образом мы можем получить шанс сделать некоторые шаги", — цитирует газета Hurriyet заявление Эрдогана турецким журналистам в ходе визита в США.

В своём интервью Эрдоган отмечает, что пять постоянных членов ООН — это Россия, США, Китай, Великобритания, Франция — и десять непостоянных "собираются и управляют миром, как хотят". Он указал на то, что при этом десять временных членов жалуются, что им якобы постоянно указывают, что делать и как себя вести, буквально — "Подними руку, опусти руку".

"Им говорят: "Подними руку, опусти руку" — так, как они (постоянные члены СБ ООН — Прим. ред.) хотят. Временные члены знают, что они выступают в качестве декорации. Поэтому нам нужно сделать такой шаг, чтобы надавить на постоянных членов", — сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что "Турция давила, и давит, и призывает к этому всё мировое сообщество".