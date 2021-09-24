Число жертв среди группы альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти человек
Поисково-спасательные работы на пике теперь завершены. Обнаружены все участники группы, попавшей в пургу почти на вершине.
Фото © ГУ МЧС по КБР
Видео © Эльбрусский ВПСО МЧС
Скончались ещё два человека из числа попавших в пургу при восхождении на Эльбрус. Таким образом, общее число жертв непогоды на пике выросло до пяти человек. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах Кабардино-Балкарской республики.
По предварительным данным, четвёртой и пятой жертвой стали два человека, которых нашли последними. Они откололись от основной группы и длительное время находились на сильном ветре при 20-градусном морозе. Теперь поисково-спасательные работы на горе завершены. Спасатели спускают выживших и передают их медикам, также вниз отправляют тела погибших.
Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застал ветер скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. В итоге погибли трое.
Комментариев: 0