Число жертв среди группы альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти человек

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Скончались ещё два человека из числа попавших в пургу при восхождении на Эльбрус. Таким образом, общее число жертв непогоды на пике выросло до пяти человек. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах Кабардино-Балкарской республики.

По предварительным данным, четвёртой и пятой жертвой стали два человека, которых нашли последними. Они откололись от основной группы и длительное время находились на сильном ветре при 20-градусном морозе. Теперь поисково-спасательные работы на горе завершены. Спасатели спускают выживших и передают их медикам, также вниз отправляют тела погибших.