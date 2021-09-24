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Психиатр предложила простой способ победить осеннюю хандру

Один из советов — побольше спать. Многим для этого лучше поменьше времени проводить вечером перед экранами.

23 сентября, 23:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Осенью появляется масса факторов, которые могут спровоцировать так называемую осеннюю депрессию, или хандру. По словам кандидата медицинских наук, психиатра, вице-президента международного общества "Стресс под контролем" Ольги Котовой, есть масса различных методов, которые позволяют справиться с таким недугом.

В беседе с радио "Sputnik" Котова отметила, что самый простой метод победить осеннюю хандру — добавить света в жизнь. Она призывает не экономить на электричестве: это способствует хорошему эмоциональному состоянию.

"Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека", сказала психиатр.

Также специалист рекомендует уделять должное внимание сну — не засиживаться допоздна перед монитором. Переизбыток экранного времени пагубно влияет на психику.

Психолог рассказала, как отличить осеннюю депрессию от адаптации к зиме

Психолог рассказала, как отличить осеннюю депрессию от адаптации к зиме

Напомним, что спасаться от осенней депрессии можно и продуктами. Диетолог рассказала, какие их них спасут от хандры.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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