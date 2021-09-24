Психиатр предложила простой способ победить осеннюю хандру

Осенью появляется масса факторов, которые могут спровоцировать так называемую осеннюю депрессию, или хандру. По словам кандидата медицинских наук, психиатра, вице-президента международного общества "Стресс под контролем" Ольги Котовой, есть масса различных методов, которые позволяют справиться с таким недугом.

В беседе с радио "Sputnik" Котова отметила, что самый простой метод победить осеннюю хандру — добавить света в жизнь. Она призывает не экономить на электричестве: это способствует хорошему эмоциональному состоянию.

"Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека", — сказала психиатр.

Также специалист рекомендует уделять должное внимание сну — не засиживаться допоздна перед монитором. Переизбыток экранного времени пагубно влияет на психику.