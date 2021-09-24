ВОЗ рекомендовала лечение антителами для больных коронавирусом из групп риска

Пациентам с высоким риском госпитализации с тяжёлой формой CoVID-19 и тем, у кого не выработался ответ иммунитета, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала лечение с использованием антител. В организации отметили, что это сократит продолжительность симптомов у непривитых, пожилых или пациентов с ослабленным иммунитетом.

В опубликованном в журнале BMJ материале говорится, что такие рекомендации выработаны по результатам испытаний, пока не прошедших экспертную оценку. Результаты работы показывают, что у тяжелобольных пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких, а также у серонегативных пациентов, у кого не установился собственный ответ антител, такое лечение снижает смертность.

Антитела вводятся внутривенно, пациенты должны находиться под наблюдением врачей. В ВОЗ признают, что из-за финансовых и ресурсных ограничений широкое применение моноклональных антител вряд ли возможно в странах с низким и средним уровнем доходов. К тому же необходимо массово проводить быстрые серологические тесты для выявления подходящих пациентов. Вместе с тем рекомендации касаются только известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.