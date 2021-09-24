НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве около 100 человек эвакуированы из горящего общежития

Пожару присвоен второй номер сложности. Возгорание произошло в здании на Комсомольском проспекте.

23 сентября, 23:24

Фото © МЧС РФ

В Москве около 100 человек эвакуированы из горящего общежития. Видео © LiFE

В Москве загорелось общежитие Военного университета, из здания эвакуировано около ста человек. Случилось это по адресу Комсомольский проспект, 20, строение 1, где находится казарма университета.

"Около ста человек эвакуированы в целях безопасности", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным Лайфа, возгоранию присвоен ранг 2-БИС, то есть второй номер сложности. Задымление произошло на первом этаже.

Тела пяти человек найдены на месте пожара в жилом доме на Камчатке

Тела пяти человек найдены на месте пожара в жилом доме на Камчатке

А в Подмосковье накануне, как рассказывал Лайф, мощный пожар охватил ангар на площади три тысячи квадратных метров.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Тела пяти человек найдены на месте пожара в жилом доме на Камчатке

22 сентября, 15:42

Две роковые ошибки: Горный проводник назвал возможные причины трагедии с альпинистами на Эльбрусе

вчера в 23:19
Life

Число жертв среди группы альпинистов на Эльбрусе выросло до пяти человек

сегодня в 00:12

В США решили выделить миллиард долларов на "Железный купол" для Израиля

сегодня в 00:08

Стоит ли радоваться популярности рубля в других странах, рассказал финансист

вчера в 23:59

Новости партнеров

Layer 1