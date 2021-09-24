В Москве около 100 человек эвакуированы из горящего общежития. Видео © LiFE

В Москве загорелось общежитие Военного университета, из здания эвакуировано около ста человек. Случилось это по адресу Комсомольский проспект, 20, строение 1, где находится казарма университета.

"Около ста человек эвакуированы в целях безопасности", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным Лайфа, возгоранию присвоен ранг 2-БИС, то есть второй номер сложности. Задымление произошло на первом этаже.