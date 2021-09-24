Две роковые ошибки: Горный проводник назвал возможные причины трагедии с альпинистами на Эльбрусе
Гид рассказал, что видел эту группу по время их восхождения, и у него уже тогда возникли вопросы.
Фото © Эльбрусский ВПСО МЧС
Трагедия с альпинистами на Эльбрусе могла случится из-за халатности их гидов и несоблюдения графика восхождения. Такое мнение высказал один из горных проводников, который сейчас находится на горе.
В беседе с "Российской газетой" он рассказал, что встречался с альпинистами накануне трагедии. Уже в тот момент они выбивались из графика восхождения — сильно задерживались.
"В тот момент с ними все было в порядке. Должно быть, происшествие случилось позже", - сказал он.
Гид считает, что если альпинистов искали уже на высоте 5 400 метров, вся группа начала спуск с сильным опозданием. По мнению специалиста, в этом вина его коллег-проводников, которые халатно отнеслись к работе.
"У руководителя группы нет альпинистского опыта. К тому же два гида на группу в 23 человека - это очень мало. Их должно было быть как минимум четверо", - добавил профессиональный альпинист.
Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застал ветер скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. В итоге погибли трое.
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