Трагедия с альпинистами на Эльбрусе могла случится из-за халатности их гидов и несоблюдения графика восхождения. Такое мнение высказал один из горных проводников, который сейчас находится на горе.

В беседе с "Российской газетой" он рассказал, что встречался с альпинистами накануне трагедии. Уже в тот момент они выбивались из графика восхождения — сильно задерживались.

"В тот момент с ними все было в порядке. Должно быть, происшествие случилось позже", - сказал он.

Гид считает, что если альпинистов искали уже на высоте 5 400 метров, вся группа начала спуск с сильным опозданием. По мнению специалиста, в этом вина его коллег-проводников, которые халатно отнеслись к работе.

"У руководителя группы нет альпинистского опыта. К тому же два гида на группу в 23 человека - это очень мало. Их должно было быть как минимум четверо", - добавил профессиональный альпинист.