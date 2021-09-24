Трое погибли: На Эльбрусе нашли всех 19 человек из застрявшей у вершины группы альпинистов
Теперь задача сотрудников МЧС — спустить пострадавших туристов и передать их медикам, которые уже ожидают внизу.
Фото © МЧС РФ
На Эльбрусе нашли всех 19 человек из застрявшей у вершины группы альпинистов. Видео © Эльбрусский ВПСО МЧС
На Эльбрусе спасатели обнаружили всех членов группы альпинистов, которые попали в пургу недалеко от вершины. Из 19 человек погибли трое.
"Всего на данный момент спасателям удалось обнаружить 17 человек, из которых, к сожалению, трое без признаков жизни", — говорится в сообщении ГУ МЧС по КБР.
В то же время, по данным ТАСС, местоположение ещё двух человек также установлено, они живы. К ним пробиваются спасатели.
Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застал ветер скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость была не более метра.
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