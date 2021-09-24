На Эльбрусе нашли всех 19 человек из застрявшей у вершины группы альпинистов. Видео © Эльбрусский ВПСО МЧС

На Эльбрусе спасатели обнаружили всех членов группы альпинистов, которые попали в пургу недалеко от вершины. Из 19 человек погибли трое.

"Всего на данный момент спасателям удалось обнаружить 17 человек, из которых, к сожалению, трое без признаков жизни", — говорится в сообщении ГУ МЧС по КБР.

В то же время, по данным ТАСС, местоположение ещё двух человек также установлено, они живы. К ним пробиваются спасатели.