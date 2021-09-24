У границ России за неделю засекли почти 80 воздушных разведчиков

За неделю российскими радиолокационными станциями было обнаружено 79 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку у границ России. Такие данные приводит Министерство обороны.

Согласно инфографике, которая опубликована в газете "Красная звезда", воздушную разведку вдоль границ России вели 67 самолётов-разведчиков и 12 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Российские истребители девять раз поднимались в небо, чтобы не допустить нарушения госграницы.