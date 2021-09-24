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У границ России за неделю засекли почти 80 воздушных разведчиков

Истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в небо девять раз.

23 сентября, 22:15
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Global_Hawk_1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

За неделю российскими радиолокационными станциями было обнаружено 79 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку у границ России. Такие данные приводит Министерство обороны.

Согласно инфографике, которая опубликована в газете "Красная звезда", воздушную разведку вдоль границ России вели 67 самолётов-разведчиков и 12 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Российские истребители девять раз поднимались в небо, чтобы не допустить нарушения госграницы.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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