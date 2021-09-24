Звезда "Гарри Поттера" потеряла сознание и попала в больницу

Актёра Тома Фелтона, известного по роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", госпитализировали. Он потерял сознание на поле для гольфа во время матча знаменитостей перед 43-м Кубком Райдера.

Как пишет Insider, текущее состояние Фелтона неизвестно. Но он был уже в сознании, когда его увозили с поля. На фотографиях, которые появились в Сети, видно, что его транспортировали на электрокаре.

Harry Potter actor Tom Felton was carted off the course following a medical emergency during the Ryder Cup celebrity match: https://t.co/XQMOVvwhUy pic.twitter.com/gcGq6QoUmS — Golf Digest (@GolfDigest) September 23, 2021

Сам актёр и его представители пока не комментируют ситуацию. Накануне он опубликовал в "Инстаграме" снимок с празднования своего 33-летия. Судя по всему, тогда актёр чувствовал себя отлично.