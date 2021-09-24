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Звезда "Гарри Поттера" потеряла сознание и попала в больницу

Тома Фелтона пришлось везти с поля для гольфа на электрокаре: самостоятельно обратиться за помощью он не мог.

23 сентября, 21:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/t22felton/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t22felton</a></p>

Фото © Instagram / t22felton

Актёра Тома Фелтона, известного по роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", госпитализировали. Он потерял сознание на поле для гольфа во время матча знаменитостей перед 43-м Кубком Райдера.

Как пишет Insider, текущее состояние Фелтона неизвестно. Но он был уже в сознании, когда его увозили с поля. На фотографиях, которые появились в Сети, видно, что его транспортировали на электрокаре.

Сам актёр и его представители пока не комментируют ситуацию. Накануне он опубликовал в "Инстаграме" снимок с празднования своего 33-летия. Судя по всему, тогда актёр чувствовал себя отлично.

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А раньше Лайф рассказывал, что актёр Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда. Это случилось за несколько дней до премьеры новой части об агенте 007 под названием "Не время умирать".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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