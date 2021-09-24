Apple сочла вредной идею сделать зарядки для смартфонов одинаковыми

Американская корпорация Apple выступила против инициативы Еврокомиссии по введению единого стандарта для разъёма зарядки смартфонов и планшетов. В компании приводят два главных довода против.

Как пишет Euronews, в Apple считают, что такая унификация зарядок будет способствовать загрязнению окружающей среды, в частности увеличению объёма отходов в сфере электроники. Ещё один довод — возможные неудобства пользователей. Третий довод против — помехи для инноваций.

При этом с доводами компании не согласен комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он подчёркивает, что законопроект никоим образом не мешает инновациям, а сокращение производства зарядных устройств, наоборот, лишь улучшит экологию и снизит углеродные выбросы в атмосферу.