Apple сочла вредной идею сделать зарядки для смартфонов одинаковыми
В компании утверждают, что эта инициатива приведёт к росту числа отходов и доставит пользователям неудобства.
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Американская корпорация Apple выступила против инициативы Еврокомиссии по введению единого стандарта для разъёма зарядки смартфонов и планшетов. В компании приводят два главных довода против.
Как пишет Euronews, в Apple считают, что такая унификация зарядок будет способствовать загрязнению окружающей среды, в частности увеличению объёма отходов в сфере электроники. Ещё один довод — возможные неудобства пользователей. Третий довод против — помехи для инноваций.
При этом с доводами компании не согласен комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он подчёркивает, что законопроект никоим образом не мешает инновациям, а сокращение производства зарядных устройств, наоборот, лишь улучшит экологию и снизит углеродные выбросы в атмосферу.
Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой о создании единого разъёма для зарядки всех смартфонов и планшетов. Сторонники этой меры уверены, что такой подход будет не только удобнее для пользователей гаджетов, но и положительно скажется на экологии.
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