На Эльбрусе обнаружены восемь человек из числа терпящих бедствие у вершины

На Эльбрусе обнаружены уже восемь человек из попавшей в пургу группы альпинистов. Пятеро из них спущены до высоты 5000 метров. Об этом рассказал глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

"На данный момент спасателями обнаружены восемь человек. Пятеро из них уже находятся в транспорте МЧС на высоте 5000 метров. Ещё троих спасатели обнаружили и спускают сюда же. К сожалению, на настоящий момент, предварительно, известно о гибели троих человек", — говорится в сообщении на официальной странице Кокова в "Инстаграме".

Отмечается, что на месте ЧП работают все оперативные службы. Пострадавших готовы принять бригады Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Меж тем в республиканском управлении СК РФ сообщили, что уже начали проверку по факту происшествия.