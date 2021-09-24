На Эльбрусе обнаружены восемь человек из числа терпящих бедствие у вершины
Группа из 19 человек запросила помощи вечером 23 сентября. Когда подоспели спасатели, трое уже погибли.
Фото © МЧС РФ
На Эльбрусе обнаружены уже восемь человек из попавшей в пургу группы альпинистов. Пятеро из них спущены до высоты 5000 метров. Об этом рассказал глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.
"На данный момент спасателями обнаружены восемь человек. Пятеро из них уже находятся в транспорте МЧС на высоте 5000 метров. Ещё троих спасатели обнаружили и спускают сюда же. К сожалению, на настоящий момент, предварительно, известно о гибели троих человек", — говорится в сообщении на официальной странице Кокова в "Инстаграме".
Отмечается, что на месте ЧП работают все оперативные службы. Пострадавших готовы принять бригады Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Меж тем в республиканском управлении СК РФ сообщили, что уже начали проверку по факту происшествия.
Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застал ветер скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. По предварительным данным, погибли трое.
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