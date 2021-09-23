Три застрявших на Эльбрусе в пургу альпиниста погибли

Три человека из экспедиции, застрявшей по причине непогоды на Эльбрусе, погибли. Одна из них — женщина 1985 года рождения. Об этом Лайфу рассказали в экстренных службах региона.

Из-за очень сложных погодных условий — пурги, мороза — тела погибших пока не стали спускать. Занялись спасением выживших. Спускают с высоты ещё трёх человек. Для этого используют ратраки.