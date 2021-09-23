Три застрявших на Эльбрусе в пургу альпиниста погибли
Спасатели оставили тела на высоте и занимаются спуском выживших. В группе было около двадцати человек.
Фото © Instagram / elbrusskii_vpso
Три человека из экспедиции, застрявшей по причине непогоды на Эльбрусе, погибли. Одна из них — женщина 1985 года рождения. Об этом Лайфу рассказали в экстренных службах региона.
Из-за очень сложных погодных условий — пурги, мороза — тела погибших пока не стали спускать. Занялись спасением выживших. Спускают с высоты ещё трёх человек. Для этого используют ратраки.
Напомним, что на Эльбрусе спасают альпинистов, застрявших в пургу недалеко от вершины. Туристов там застала пурга: очень сильный ветер, температура около минус 20 градусов.
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