Кандидат в канцлеры ФРГ выступил в поддержку "Северного потока – 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет выступил в поддержку энергетического проекта "Северный поток – 2". Вместе с тем он назвал непременным условием обеспечение безопасности Украины.

На вопрос о приёме в эксплуатацию газопровода политик отметил, что принимать нужно. Но с оговоркой о "геополитических гарантиях", что "Северный поток – 2" не обернётся проблемами для Киева.

"Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен", — сказал Лашет во время дебатов с другими кандидатами в эфире телеканала ARD.