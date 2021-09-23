Кандидат в канцлеры ФРГ выступил в поддержку "Северного потока – 2"
Армин Лашет во время дебатов назвал и условия приёмки проекта трубопровода.
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет выступил в поддержку энергетического проекта "Северный поток – 2". Вместе с тем он назвал непременным условием обеспечение безопасности Украины.
На вопрос о приёме в эксплуатацию газопровода политик отметил, что принимать нужно. Но с оговоркой о "геополитических гарантиях", что "Северный поток – 2" не обернётся проблемами для Киева.
"Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен", — сказал Лашет во время дебатов с другими кандидатами в эфире телеканала ARD.
Ранее Лайф сообщал, что кандидат в канцлеры ФРГ от "зелёных" обвинила Россию в сдерживании поставок газа в Европу. Всё это, по её мнению, происходит из-за "Северного потока – 2".
Напомним, цена на газ в Европе в этом году бьёт рекорды. 15 сентября она впервые в истории перевалила за отметку $900 за тысячу кубометров. Эксперты считают, что газ может подорожать до $1000.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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