Пепел засыпает города: Смертоносный вулкан Фуэго начал извергаться в Гватемале
Три года назад извержение унесло жизни более ста человек — поток лавы накрыл целую деревню.
Смертоносный вулкан Фуэго начал извергаться в Гватемале. Видео © Соцсети
В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго. По данным представителя Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давида де Леона, извержение началось около 5:00 (14:00 мск) и привело к сходу пирокластических потоков (из пепла, газов и камней) в каньонах Сениза и Тринидад.
Как пишет Republica, пепел опустился на несколько городов: Сан-Педро Йепокапа, Сангре-де-Кристо, Санта-София и Эль-Порвенир. При этом эвакуация жителей пока не проводится.
В 2018 году Лайф писал, что в Гватемале из-за извержения Фуэго погибло по меньшей мере 110 человек. Сообщалось, что стихия затронула 1,7 миллиона человек.
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