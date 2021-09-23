Смертоносный вулкан Фуэго начал извергаться в Гватемале. Видео © Соцсети

В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго. По данным представителя Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давида де Леона, извержение началось около 5:00 (14:00 мск) и привело к сходу пирокластических потоков (из пепла, газов и камней) в каньонах Сениза и Тринидад.

Как пишет Republica, пепел опустился на несколько городов: Сан-Педро Йепокапа, Сангре-де-Кристо, Санта-София и Эль-Порвенир. При этом эвакуация жителей пока не проводится.