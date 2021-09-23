Неизвестный открыл стрельбу по посетителям супермаркета в Теннесси. Видео © Twitter / AreYouAwaQe

В американском штате Теннесси неизвестный открыл стрельбу в здании магазина. Это случилось в городе Кольервилле. По предварительным данным, один человек скончался, 12 ранены. Об этом сообщает FoxNews.

По данным телеканала, мёртвым найден сам стрелок — он свёл счёты с жизнью. В первые минуты нападения посетителям магазина пришлось прятаться и спасаться бегством. Сейчас сам супермаркет и прилегающий район оцеплены полицией, идёт следствие. Рядом находящаяся школа заблокировала входы и выходы.