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Неизвестный открыл стрельбу по посетителям супермаркета в Теннесси

Посетителям пришлось спасаться бегством. Стрелок вскоре был найден мёртвым — покончил с жизнью.

23 сентября, 20:46

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям супермаркета в Теннесси. Видео © Twitter / AreYouAwaQe

В американском штате Теннесси неизвестный открыл стрельбу в здании магазина. Это случилось в городе Кольервилле. По предварительным данным, один человек скончался, 12 ранены. Об этом сообщает FoxNews.

По данным телеканала, мёртвым найден сам стрелок — он свёл счёты с жизнью. В первые минуты нападения посетителям магазина пришлось прятаться и спасаться бегством. Сейчас сам супермаркет и прилегающий район оцеплены полицией, идёт следствие. Рядом находящаяся школа заблокировала входы и выходы.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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