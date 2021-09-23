СМИ: Задержан бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов
Причины пока не раскрываются. Чиновник курировал в республиканском правительстве Федеральную целевую программу социально-экономического развития.
Евгений Кабанов. Фото © сайт Правительства Республики Крым
В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова, курировавшего реализацию в регионе Федеральной целевой программы социально-экономического развития, сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, на прежних рабочих местах Кабанова и также отправленного в отставку министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова провели обыски.
Глава региона Сергей Аксёнов ранее вынес вопрос об увольнении Кабанова с занимаемой им должности на рассмотрение Государственного совета Крыма. Голосование проходило дистанционно. Отставку вице-премьера поддержали 73 депутата из 75.
Ранее Лайф сообщал, что зимой 2017 года другой бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин, курировавший ФЦП, был задержан за получение взятки в 27 млн рублей от одного из крымских застройщиков. Его преемник на этой должности Виталий Нахлупин был задержан в октябре 2018 года, также по подозрению в получении взятки.
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