СМИ: Задержан бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

По данным агентства , на прежних рабочих местах Кабанова и также отправленного в отставку министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова провели обыски.

Ранее Лайф сообщал, что зимой 2017 года другой бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин, курировавший ФЦП, был задержан за получение взятки в 27 млн рублей от одного из крымских застройщиков. Его преемник на этой должности Виталий Нахлупин был задержан в октябре 2018 года, также по подозрению в получении взятки.