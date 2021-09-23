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СМИ: Задержан бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

Причины пока не раскрываются. Чиновник курировал в республиканском правительстве Федеральную целевую программу социально-экономического развития.

23 сентября, 20:31
<p>Евгений Кабанов. Фото © <a href="https://rk.gov.ru/article/show/2021_07_07_14_27_vitse_premer_evgenii_kabanov_podvel_itogi_raboty_kuriruemykh_otraslei_v_pervom_polugodii_2021_goda" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт Правительства Республики Крым</a></p>

Евгений Кабанов. Фото © сайт Правительства Республики Крым

В Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова, курировавшего реализацию в регионе Федеральной целевой программы социально-экономического развития, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, на прежних рабочих местах Кабанова и также отправленного в отставку министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова провели обыски.

Глава региона Сергей Аксёнов ранее вынес вопрос об увольнении Кабанова с занимаемой им должности на рассмотрение Государственного совета Крыма. Голосование проходило дистанционно. Отставку вице-премьера поддержали 73 депутата из 75.

Главу отделения ФСС по Татарстану задержали за взятку в 2,4 млн рублей

Главу отделения ФСС по Татарстану задержали за взятку в 2,4 млн рублей

Ранее Лайф сообщал, что зимой 2017 года другой бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин, курировавший ФЦП, был задержан за получение взятки в 27 млн рублей от одного из крымских застройщиков. Его преемник на этой должности Виталий Нахлупин был задержан в октябре 2018 года, также по подозрению в получении взятки.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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