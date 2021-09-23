Зампред правления "Новатэка" арестован в США
В обвинении несколько пунктов, и по каждому из них Марку Джитвею грозит до двадцати лет лишения свободы.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Суд в американском штате Флорида постановил отправить под стражу зампредседателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джитвея. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму $93 млн. Об этом сообщает Минюст США.
По версии следствия, Джитвей не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах, скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.
Лайф сообщал, что в 2019 году Марк Джитвей получил российское гражданство. К тому моменту он работал в "Новатэке" более 15 лет. С 2010 года он занимал должность зампреда правления.
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