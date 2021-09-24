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В Венгрии анонсировали визит Миллера для подписания контракта по газу

Министр при этом отметил, что РФ вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Он оценил двустороннее сотрудничество как успешное.

23 сентября, 21:01
<p>Алексей Миллер. Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/f/posts/77/176287/b638e2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Алексей Миллер. Фото © "Газпром"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что 27 сентября в Будапеште ожидают председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Как сообщил глава венгерского МИД, цель визита — подписание многолетнего контракта на поставку газа в страну.

"Рад сообщить, что в понедельник Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией", — сказал Сийярто в интервью ТАСС.

Министр отметил, что сотрудничество Венгрии с Россией в сфере энергетической безопасности "очень справедливое и успешное". Глава МИД также добавил, что РФ вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии. Согласно условиям продлённого контракта, Венгрия будет покупать 4,5 млрд кубометров газа ежегодно, он будет доставляться через Австрию и Сербию. Министр уточнил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет.

Миллер предрёк дефицит газа в европейских хранилищах к отопительному сезону

Миллер предрёк дефицит газа в европейских хранилищах к отопительному сезону

Ранее Лайф сообщал, что Миллер оценил возможность начала поставок газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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