На этой неделе Землю накроет волна магнитных бурь, предупредили учёные

Учёные предупредили о вероятных магнитных бурях после вспышек на Солнце, которые произошли утром 23 сентября. Как отметили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, через два-три дня нашу планету ждёт несколько часов магнитного возмущения. К Земле приближаются облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце.

"Это, однако, произойдёт только в случае "удачного" расположения вспышки вблизи направления на Землю", — говорится в сообщении.

Учёные подчеркнули, что вероятность события весьма высока, потому что "наиболее вероятная вспышечная область находится сейчас прямо напротив Земли". Также отмечается, что зафиксированная вспышка на Солнце была четвёртой по силе за последний год.