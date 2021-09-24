В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V"

Если бы не поставки российского препарата от коронавируса "Спутник V", Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. Он отметил, что именно своевременные поставки из РФ во многом помогли сделать антиковидные мероприятия столь оперативно.

"Я бы сказал, что без "Спутника" это было бы невозможным", — сказал Сийярто в интервью РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что "Спутник V" хорошо себя показал. Министр уточнил, что до поступления этого российского препарата в стране регистрировали по 200 смертей ежедневно из-за коронавируса, экономика несла убытки по 30 миллионов евро каждый день. Сейчас около 68 процентов венгерцев полностью вакцинированы.

"Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на число случаев заражения после вакцинации, уровень защиты. "Спутник" работает очень хорошо", — пояснил глава венгерского МИД.