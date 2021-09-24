В России предложили иначе выплачивать пособия двум миллионам граждан

С 1 января 2022 года в России могут быть упрощены ещё 17 мер господдержки. Соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом, одобрен на заседании правительства. На следующей неделе документ будет внесён в Госдуму в бюджетном пакете, подтвердил замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр. Региональные органы социальной защиты и Роструд передадут назначение выплат ПФР.

Как пишут "Известия", речь идёт во-первых, о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребёнком, ежемесячных выплатах жёнам военнослужащих, которые проходят службу по призыву, а также о ряде единовременных выплат. Например, при рождении ребёнка или передаче на воспитание в семью. Ещё одна категория, которой коснутся изменения, — компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. Третья — денежные компенсации и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Четвёртая — выплаты лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным. Все эти меры поддержки затрагивают 2,083 млн россиян.

"Передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях и беззаявительное назначение таких мер поддержки", — рассказал замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр.

Опрошенные газетой эксперты считают позитивным любое усовершенствование процессов по назначению мер господдержки. Они отмечают, что Пенсионный фонд обладает самой большой базой данных граждан, возможности в реализации государственных цифровых услуг. И это особенно важно для регионов.