Лидер либералов Германии высказался против вступления Украины в НАТО

В Германии против членства Украины в НАТО выступил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

"Нет", - сказал глава либералов во время теледебатов, отвечая на вопрос ведущего, нужно ли предоставить стране членство в альянсе.