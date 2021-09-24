Лидер либералов Германии высказался против вступления Украины в НАТО
В Германии ранее неоднократно заявляли, что вопрос о включении страны в числе стран-участниц Альянса не стоит на повестке.
Фото © Facebook / Christian Lindner
В Германии против членства Украины в НАТО выступил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.
"Нет", - сказал глава либералов во время теледебатов, отвечая на вопрос ведущего, нужно ли предоставить стране членство в альянсе.
А ранее в Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО. По мнению эксперта, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.
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