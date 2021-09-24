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Лидер либералов Германии высказался против вступления Украины в НАТО

В Германии ранее неоднократно заявляли, что вопрос о включении страны в числе стран-участниц Альянса не стоит на повестке.

23 сентября, 22:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lindner.christian/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Christian Lindner</a></p>

Фото © Facebook / Christian Lindner

В Германии против членства Украины в НАТО выступил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

"Нет", - сказал глава либералов во время теледебатов, отвечая на вопрос ведущего, нужно ли предоставить стране членство в альянсе.

"Обречено на провал": В Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО

"Обречено на провал": В Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО

А ранее в Германии назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО. По мнению эксперта, желание Киева стать членом альянса отвлекает от поиска более продуктивных и реалистичных решений повышения безопасности страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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