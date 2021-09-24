СМИ: На Камчатке нашли обломки пропавшего Ка-27

Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы Камчатки.

"Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет", — сообщил ТАСС источник, уточнив, что обломки находятся в 5 км от села Сосновка в Елизовском районе.