СМИ: На Камчатке нашли обломки пропавшего Ка-27
Как отмечается, элементы фюзеляжа были обнаружены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы Камчатки.
"Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет", — сообщил ТАСС источник, уточнив, что обломки находятся в 5 км от села Сосновка в Елизовском районе.
Ранее Лайф рассказывал, что экипаж вертолёта перестал выходить на связь именно когда Ка-27 находился в районе горы Острая. На борту было пять человек.
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