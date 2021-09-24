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СМИ: На Камчатке нашли обломки пропавшего Ка-27

Как отмечается, элементы фюзеляжа были обнаружены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка.

23 сентября, 22:46

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы Камчатки.

"Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет", — сообщил ТАСС источник, уточнив, что обломки находятся в 5 км от села Сосновка в Елизовском районе.

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Ранее Лайф рассказывал, что экипаж вертолёта перестал выходить на связь именно когда Ка-27 находился в районе горы Острая. На борту было пять человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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