Арестован экс-глава Каталонии, который четыре года скрывался от следствия

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон арестован в Италии, сообщил его адвокат Гонсало Бойе. Политик скрывался от правосудия Испании с осени 2017 года, в области Сардиния.

"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года, которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", — указано в заявлении в Twitter-аккаунте адвоката.

Ранее Лайф сообщал, что бельгийский суд признал депутатскую неприкосновенность беглого экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и принял решение закрыть дело о его экстрадиции в Испанию. Информацию о прекращении дела тогда подтвердил сам политик.