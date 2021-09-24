Арестован экс-глава Каталонии, который четыре года скрывался от следствия
В 2017 году он решил добиться независимости региона от Испании, чем вызвал недовольство Мадрида. В результате был вынужден выехать из страны.
Фото © Телеграм-канал / Карлес Пучдемон
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон арестован в Италии, сообщил его адвокат Гонсало Бойе. Политик скрывался от правосудия Испании с осени 2017 года, в области Сардиния.
"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года, которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", — указано в заявлении в Twitter-аккаунте адвоката.
Ранее Лайф сообщал, что бельгийский суд признал депутатскую неприкосновенность беглого экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и принял решение закрыть дело о его экстрадиции в Испанию. Информацию о прекращении дела тогда подтвердил сам политик.
Напомним, Пучдемон в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум и даже подписать декларацию о независимости. Однако под давлением Мадрида Пучдемон был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию.
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