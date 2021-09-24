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Арестован экс-глава Каталонии, который четыре года скрывался от следствия

В 2017 году он решил добиться независимости региона от Испании, чем вызвал недовольство Мадрида. В результате был вынужден выехать из страны.

23 сентября, 22:38
<p>Фото © Телеграм-канал / <a href="https://t.me/carlespuigdemont" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Карлес Пучдемон</a></p>

Фото © Телеграм-канал / Карлес Пучдемон

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон арестован в Италии, сообщил его адвокат Гонсало Бойе. Политик скрывался от правосудия Испании с осени 2017 года, в области Сардиния.

"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года, которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", — указано в заявлении в Twitter-аккаунте адвоката.

Ранее Лайф сообщал, что бельгийский суд признал депутатскую неприкосновенность беглого экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и принял решение закрыть дело о его экстрадиции в Испанию. Информацию о прекращении дела тогда подтвердил сам политик.

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Напомним, Пучдемон в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум и даже подписать декларацию о независимости. Однако под давлением Мадрида Пучдемон был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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