Бельгия отказалась выдать Испании экс-главу Каталонии

Бельгийский суд признал депутатскую неприкосновенность беглого экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и принял решение закрыть дело о его экстрадиции в Испанию. Информацию о прекращении дела подтвердил сам политик.

— Бельгийская юстиция признала наш (Пучдемона и члена его правительства Антони Комина. — Прим. Лайфа) иммунитет и приняла решение прекратить рассмотрение дела о выполнении [выданного Испанией] ордера на наш арест и о последующей экстрадиции, — написал Пучдемон в "Твиттере".

Примечательно, что Мадрид оспаривает это решение в связи с тем, что после избрания в Европарламент от Каталонии Пучдемон не был формально утверждён в качестве депутата, не получил мандат, а также не прошёл все процедуры ЕП.

Напомним, Пучдемон стал самым известным правителем Каталонии, когда в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум 1 октября и даже подписать декларацию о независимости. Однако это вызвало неодобрение со стороны Мадрида, в результате чего Пучдемон был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию. В октябре прошлого года политик добровольно сдался властям Брюсселя после выдачи ордера на его арест.