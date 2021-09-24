Умер известный британский кинорежиссёр Роджер Мичелл

Британского кинорежиссёра Роджера Мичелла, снявшего "Ноттинг Хилл", "В чужом ряду", "Доброе утро" и другие известные ленты, не стало на 66-м году жизни, сообщает агентство PA. Причина смерти, а также дата и место прощания не сообщаются.

"С глубокой грустью семья Роджера Мичелла, режиссёра, писателя и отца Гарри, Рози, Мэгги и Спарроу, сообщает о его смерти, произошедшей 22 сентября в возрасте 65 лет", — приводит агентство заявление семьи кинематографиста.

Мичелл родился в Южной Африке 5 июня 1956 года, позже вместе с родителями переехал в Великобританию, откуда был родом его отец. Будущий режиссёр окончил Кембриджский университет. В лондонском театре Ройал-Корт он стал помощником режиссёра. Там служил вместе с будущим обладателем премии "Оскар" за фильм 2008 года "Миллионер из трущоб" Дэнни Бойлом.

Мичелл с киноадаптацией драмы "Доводы рассудка" Джейн Остин для Би-би-си взял премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). После этого продюсер и сценарист Ричард Кёртис пригласил Мичелла к работе над фильмом "Ноттинг Хилл". Эта романтическая комедия с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях собрала в мировом прокате более $360 млн при бюджете в $42 млн. Она была выдвинута на премию "Золотой глобус" в трёх номинациях и получила приз зрительских симпатий BAFTA.