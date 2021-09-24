Стоит ли радоваться популярности рубля в других странах, рассказал финансист

По данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошёл в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчётах. Однако, как отмечает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов, вовсе не потому что иностранцы стремятся хранить в рублях сбережения.

"Когда мы видим, что рубль стал одной из самых популярных валют в мире, очень важно понимать, чем такая популярность продиктована. Она не означает, что европейские и американские домашние хозяйства или корпорации хранят свои активы в рублях", — отметил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Как поясняет финансист, рост мировой популярности рубля продиктован степенью волатильности курса. В отдельные периоды российская валюта может укрепляться на 10-15%, а потом терять до 15-20%. Такие скачки позволяют спекулянтам зарабатывать на рубле высокую прибыль, считает эксперт. В свою очередь, такая подвижность курса наносит вред российской экономике, объяснил Бадалов.

"Когда мы видим очередной всплеск интереса к рублю, стоит задуматься о том, что спекулянты опять ждут момента заработать на курсе рубля", — заключил финансист.