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В США решили выделить миллиард долларов на "Железный купол" для Израиля

По данным американских СМИ, власти Украины тоже просят денег на создание в стране такой системы ПВО.

24 сентября, 00:08
<p>Фото © Flickr \ <a href="https://www.flickr.com/photos/idfonline/8194572552/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">idfonline</a></p>

Фото © Flickr \ idfonline

В США Палата представителей согласовала выделение миллиарда долларов на приобретение ракет для израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". В поддержку законопроекта проголосовали 420 из 435 членов палаты, против высказались девять.

Выделение миллиарда долларов проводятся отдельным документом. В Израиле ранее выражали опасение, что финансирование будет исключено из общего билля о дополнительных расходах бюджета.

Эхо Майдана: Зачем Киев просит у США израильский "Железный купол"

Эхо Майдана: Зачем Киев просит у США израильский "Железный купол"

А ранее Лайф рассказывал, что США захотели передать Украине купленную у Израиля систему ПРО "Железный купол". В Америке при этом заявили о её неэффективности против российских систем залпового огня.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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