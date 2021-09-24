В США решили выделить миллиард долларов на "Железный купол" для Израиля

В США Палата представителей согласовала выделение миллиарда долларов на приобретение ракет для израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". В поддержку законопроекта проголосовали 420 из 435 членов палаты, против высказались девять.

Выделение миллиарда долларов проводятся отдельным документом. В Израиле ранее выражали опасение, что финансирование будет исключено из общего билля о дополнительных расходах бюджета.