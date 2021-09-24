Талибы ответили на слухи о пропаже из Кабула древнего бактрийского золота









Коллекция бактрийского золота, относящегося к I веку до н.э., находится в Кабуле под охраной, заявило радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане.

"Эти драгоценности действительно находятся в Кабуле под наблюдением "Талибана" и в полной сохранности", — приводит агентство The Khaama Press слова представителя Министерства информации и культуры Исламского эмирата Афганистан (самоназвание талибов).

Точное местонахождение не указывается. Ранее СМИ сообщали, что золото пропало на фоне захвата талибами власти в Афганистане.

Обнаружено золото Бактрии было в 1978 году совместной советско-афганской экспедицией под руководством археолога Виктора Сарианиди (1929–2013) в районе захоронения Тилля-Тепе времён Кушанского царства. Коллекция была вывезена в начале 90-х годов из Национального музея Афганистана в центральный банк после свержения тогдашнего президента Наджибуллы. Её вновь представили публике в 2003 году. Выставленное затем на разных международных экспозициях, это золото принесло в казну государства более $4 млн. В феврале 2021 года его выставили напоказ в президентском дворце Арг в Кабуле.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.