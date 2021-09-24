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Талибы ответили на слухи о пропаже из Кабула древнего бактрийского золота

Местонахождение сокровищ не указано. Это уникальные артефакты, которые, по слухам, были проданы на фоне захвата страны "Талибаном".

24 сентября, 01:07
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MenInArm4.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

  • Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia
    Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia
  • Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia
    Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia
  • Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia
    Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia
  • Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia
    Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia

Талибы заявили о том, что бактрийское золото находится в Кабуле под защитой. Фото © Wikipedia

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Коллекция бактрийского золота, относящегося к I веку до н.э., находится в Кабуле под охраной, заявило радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане.

"Эти драгоценности действительно находятся в Кабуле под наблюдением "Талибана" и в полной сохранности", — приводит агентство The Khaama Press слова представителя Министерства информации и культуры Исламского эмирата Афганистан (самоназвание талибов).

Точное местонахождение не указывается. Ранее СМИ сообщали, что золото пропало на фоне захвата талибами власти в Афганистане.

Обнаружено золото Бактрии было в 1978 году совместной советско-афганской экспедицией под руководством археолога Виктора Сарианиди (1929–2013) в районе захоронения Тилля-Тепе времён Кушанского царства. Коллекция была вывезена в начале 90-х годов из Национального музея Афганистана в центральный банк после свержения тогдашнего президента Наджибуллы. Её вновь представили публике в 2003 году. Выставленное затем на разных международных экспозициях, это золото принесло в казну государства более $4 млн. В феврале 2021 года его выставили напоказ в президентском дворце Арг в Кабуле.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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