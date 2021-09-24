Для кого заражение сразу ОРВИ и ковидом опаснее, рассказали иммунологи

Людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или беременным опаснее других болеть одновременно коронавирусом и ОРВИ, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Если эти две инфекции появятся одновременно у человека с факторами риска, это может утяжелить течение. Именно у человека с ослабленным иммунитетом, хроническими тяжёлыми заболеваниями или пожилого возраста, возможно, у беременных будут какие-то эффекты", — рассказал Крючков в интервью порталу Ura.ru.

С ним согласился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Однако он отметил, что смешение двух инфекций крайне маловероятно.

"Заболевший ОРВИ сидит дома, не контактирует с потенциальными носителями CoViD-19, у него вырабатывается интерферон — всё это делает заболевание второй инфекцией редким событием. Если вдруг такое произойдёт, совместная инфекция может протекать тяжелее, чем ОРВИ или коронавирус", — уточнил Аграновский.

Крючков же добавил, что в прошлом году люди реже болели ОРВИ из-за пандемии коронавируса. Он предположил, что в этом году будет нечто среднее между показателями заболеваемости доковидных времён и пандемийного периода.