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Для кого заражение сразу ОРВИ и ковидом опаснее, рассказали иммунологи

Врачи отмечают, что хоть это и маловероятно, но очень опасно: двойная нагрузка делает течение болезни более тяжёлым.

24 сентября, 00:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или беременным опаснее других болеть одновременно коронавирусом и ОРВИ, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Если эти две инфекции появятся одновременно у человека с факторами риска, это может утяжелить течение. Именно у человека с ослабленным иммунитетом, хроническими тяжёлыми заболеваниями или пожилого возраста, возможно, у беременных будут какие-то эффекты", — рассказал Крючков в интервью порталу Ura.ru.

С ним согласился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Однако он отметил, что смешение двух инфекций крайне маловероятно.

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"Заболевший ОРВИ сидит дома, не контактирует с потенциальными носителями CoViD-19, у него вырабатывается интерферон — всё это делает заболевание второй инфекцией редким событием. Если вдруг такое произойдёт, совместная инфекция может протекать тяжелее, чем ОРВИ или коронавирус", — уточнил Аграновский.

Крючков же добавил, что в прошлом году люди реже болели ОРВИ из-за пандемии коронавируса. Он предположил, что в этом году будет нечто среднее между показателями заболеваемости доковидных времён и пандемийного периода.

Ранее Лайф сообщал, что главный внештатный инфекционист Минздрава оценил вероятность четвёртой волны коронавируса. Рост числа заболевших действительно отмечается в некоторых регионах. Помочь должна вакцинация.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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