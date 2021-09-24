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"Уничтожает свою страну": В Раде обвинили Зеленского в трусости из-за его слов в адрес России

По мнению украинского парламентария, глава государства создаёт у себя на родине тоталитарно-преступный режим.

24 сентября, 00:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский проявляет трусость и лицемерие, критикуя Россию за преследование фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя выступление главы страны на Генассамблее ООН.

Как пишет в своём Telegram-канале парламентарий, обвинения в адрес России со стороны Зеленского безосновательны. В то же время украинский президент подвергает незаконному преследованию оппозиционных украинских политиков, включая Виктора Медведчука.

"Он создаёт тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди", — считает Кива.

Депутат напомнил Зеленскому о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Всё, что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии!" заключил парламентарий.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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