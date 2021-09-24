Алиев: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом

Карабахский конфликт остался в прошлом, и на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Об этом на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах", - сказал азербайджанский лидер.

Он призвал государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана не допускать использования термина Нагорный Карабах. По его словам, представительствам всех государств в ООН были переданы документы по этому региону, в том числе краткая информация о нём и фото, отражающие состояние городов и сёл.