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Алиев: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом

Лидер Азербайджана призвал другие страны, а также ООН не использовать термин Нагорный Карабах при упоминании региона.

24 сентября, 00:31
<p>Ильхам Алиев. Фото © Сайт президента Азербайджанской республики</p>

Ильхам Алиев. Фото © Сайт президента Азербайджанской республики

Карабахский конфликт остался в прошлом, и на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Об этом на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах", - сказал азербайджанский лидер.

Он призвал государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана не допускать использования термина Нагорный Карабах. По его словам, представительствам всех государств в ООН были переданы документы по этому региону, в том числе краткая информация о нём и фото, отражающие состояние городов и сёл.

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Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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