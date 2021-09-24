Россия отказалась закрывать дело умершего в Канаде нациста Оберлендера

Россия не намерена закрывать уголовное дело в отношении бывшего переводчика Третьего рейха Гельмута Оберлендера, умершего в Канаде в возрасте 97 лет. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов. Он уточнил, что РФ по-прежнему ожидает юридических материалов от канадских властей.

"Россия не закроет его дело, поскольку преступления против человечности не имеют срока давности. В нём должна быть поставлена точка даже post mortem ("после смерти" — лат.)", — сказал Степанов в интервью РИА "Новости".

Пособник нацистов умер в своём доме в провинции Онтарио, где в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации. СК РФ требовал его выдачи в связи с причастностью к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он работал переводчиком в зондеркоманде — формировании карательного назначения в нацистской Германии — СС-10а. Члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.

Оберлендер родился в Украинской ССР в 1924 году. Себя он преступником не признавал, ссылаясь на то, что в 17 лет под угрозой смертной казни его якобы заставили вступить в ряды СС. После войны бежал в Канаду, скрыв тот факт, что служил нацистам. Однако это стало известно, что помешало ему получить канадское гражданство.